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樓價破頂之後.......

名家專欄 14:00 2021/06/12

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由今年4月開始，二手樓市氣勢如虹，二手樓價反覆向上逼近歷史高位，按照目前走勢，樓價指數要在未來1至2個月內破頂在望，預計破頂之後樓市仍然會延續強勢。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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