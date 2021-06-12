樓價破頂之後....... 名家專欄 14:00 2021/06/12 分享： 由今年4月開始，二手樓市氣勢如虹，二手樓價反覆向上逼近歷史高位，按照目前走勢，樓價指數要在未來1至2個月內破頂在望，預計破頂之後樓市仍然會延續強勢。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 今年一手均價狂升 2021/06/08 今年一手均價狂升 二手樓價加快破頂 要靠白居二? 2021/06/09 二手樓價加快破頂 要靠白居二? 投資者出動掃貨 新盤定價將更進取 2021/06/10 投資者出動掃貨 新盤定價將更進取 投資者入市 現「搶貨效應」 2021/06/10 投資者入市 現「搶貨效應」 你可能感興趣 今年一手均價狂升 01:00 2021/06/08 今年一手均價狂升 二手樓價加快破頂 要靠白居二? 08:00 2021/06/09 二手樓價加快破頂 要靠白居二? 投資者出動掃貨 新盤定價將更進取 08:00 2021/06/10 投資者出動掃貨 新盤定價將更進取 最新專欄文章 專家樓論 - 下半年新盤如何定價? 2021/06/11 下半年新盤如何定價? 專家樓論 - 公營房屋供應 何年何月到位？ 2021/06/11 公營房屋供應 何年何月到位？ 專家樓論 - 投資者入市 現「搶貨效應」 2021/06/10 投資者入市 現「搶貨效應」 專家樓論 - 白居二 真火虛火 2021/06/10 白居二 真火虛火 專家樓論 - 二手樓價加快破頂 要靠白居二? 2021/06/09 二手樓價加快破頂 要靠白居二? 一手市場 樓價 GDP 指數 香港 通脹 金融