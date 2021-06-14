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內塔尼亞胡下台 以巴和平有否轉機？

國際 16:32 2021/06/14

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內塔尼亞胡下台 以巴和平有否轉機？

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）下台，結束其破紀錄的12年執政生涯。內塔尼亞胡任內與加沙哈馬斯組織打過3場仗，以色列雖然每次都贏，卻似乎愈來愈不安全。現在以色列換了政府，但以巴關係動態看來更難預測。

...

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 國金札記

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