內塔尼亞胡下台 以巴和平有否轉機？ 國際 16:32 2021/06/14 分享： ▲ 內塔尼亞胡下台 以巴和平有否轉機？ 以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）下台，結束其破紀錄的12年執政生涯。內塔尼亞胡任內與加沙哈馬斯組織打過3場仗，以色列雖然每次都贏，卻似乎愈來愈不安全。現在以色列換了政府，但以巴關係動態看來更難預測。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 連兆鋒 欄名 : 國金札記 相關文章 超音速客機回歸 今次會成功嗎？ 2021/06/07 超音速客機回歸 今次會成功嗎？ 法德「爭住認」種族滅絕 背後有何盤算？ 2021/05/31 法德「爭住認」種族滅絕 背後有何盤算？ 以巴殺紅了眼 美國道義尷尬軍事更頭痛 2021/05/17 以巴殺紅了眼 美國道義尷尬軍事更頭痛 拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 2021/05/10 拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 【拜登100日】上任開局還好 夏季詛咒是否等着他？ 2021/05/03 【拜登100日】上任開局還好 夏季詛咒是否等着他？ 你可能感興趣 超音速客機回歸 今次會成功嗎？ 15:12 2021/06/07 超音速客機回歸 今次會成功嗎？ 法德「爭住認」種族滅絕 背後有何盤算？ 16:43 2021/05/31 法德「爭住認」種族滅絕 背後有何盤算？ 以巴殺紅了眼 美國道義尷尬軍事更頭痛 16:19 2021/05/17 以巴殺紅了眼 美國道義尷尬軍事更頭痛 最新專欄文章 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 2021/05/20 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 2021/05/19 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 地緣政治 軍事衝突 外交 內塔尼亞胡 以巴關係 以色列 巴勒斯坦 加沙