世界冠軍亦常人 何必苛刻指摘？ 國際 16:05 2021/06/15 分享： 不論任何運動競技，最頂尖的運動員之間，在技術、訓練、體能上的差距其實不大，最影響勝負是心理狀態。多位世界冠軍級運動員受訪時，被問起比賽時的內心狀態，答案不約而同地相似，就是超高度的專注，完全心無旁鶩，不想輸贏，所有注意力百分百聚焦在球上或自身的動作上。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 內塔尼亞胡下台 以巴和平有否轉機？ 2021/06/14 內塔尼亞胡下台 以巴和平有否轉機？ 英國解封急不得 推遲兩周利多於弊 2021/06/10 英國解封急不得 推遲兩周利多於弊 【東京奧運】堅持主辦貼錢買難受 日本為何不煞停？ 2021/06/09 【東京奧運】堅持主辦貼錢買難受 日本為何不煞停？ 超音速客機回歸 今次會成功嗎？ 2021/06/07 超音速客機回歸 今次會成功嗎？ Twitter Blue缺乏誠意 難說服用戶付費 2021/06/06 Twitter Blue缺乏誠意 難說服用戶付費 你可能感興趣 內塔尼亞胡下台 以巴和平有否轉機？ 16:32 2021/06/14 內塔尼亞胡下台 以巴和平有否轉機？ 英國解封急不得 推遲兩周利多於弊 16:05 2021/06/10 英國解封急不得 推遲兩周利多於弊 【東京奧運】堅持主辦貼錢買難受 日本為何不煞停？ 18:57 2021/06/09 【東京奧運】堅持主辦貼錢買難受 日本為何不煞停？ 最新專欄文章 內塔尼亞胡下台 以巴和平有否轉機？ 2021/06/14 內塔尼亞胡下台 以巴和平有否轉機？ 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 2021/05/20 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 2021/05/19 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 運動 運動員 運動 精神病 網球