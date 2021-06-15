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世界冠軍亦常人 何必苛刻指摘？

國際 16:05 2021/06/15

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不論任何運動競技，最頂尖的運動員之間，在技術、訓練、體能上的差距其實不大，最影響勝負是心理狀態。多位世界冠軍級運動員受訪時，被問起比賽時的內心狀態，答案不約而同地相似，就是超高度的專注，完全心無旁鶩，不想輸贏，所有注意力百分百聚焦在球上或自身的動作上。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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