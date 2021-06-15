環球股市創新高 中港股慢熱 名家專欄 2021/06/15 分享： 美國債息持續回落，支持美股標指上周四、五連日創新高，富時全球指數亦以紀錄高位收市。惟中港股市上周反彈無力，埋單計數雙雙下跌，再成環球主要股市表現輸家（見表一）。 本欄上周四見報文章「通脹憂慮不減A股水緊 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 港交所失超級獨角獸 IPO動力恐減 2021/06/12 港交所失超級獨角獸 IPO動力恐減 【新股IPO】滴滴出行棄港赴美 港交所失落超級獨角獸 2021/06/11 【新股IPO】滴滴出行棄港赴美 港交所失落超級獨角獸 透視中港美 - 美債息又波動 港股怎麼辦？ 2021/06/11 美債息又波動 港股怎麼辦？ 【債息回落】美債息跌穿1.5厘見3個月低 港股為何欲升無力? 2021/06/10 【債息回落】美債息跌穿1.5厘見3個月低 港股為何欲升無力? 透視中港美 - 通脹憂慮不減 A股水緊難改 2021/06/10 通脹憂慮不減 A股水緊難改 中國 經濟 美國 港股 美股 指數 貨幣政策 通脹 議息 國債