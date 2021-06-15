環球股市創新高 中港股慢熱

美國債息持續回落，支持美股標指上周四、五連日創新高，富時全球指數亦以紀錄高位收市。惟中港股市上周反彈無力，埋單計數雙雙下跌，再成環球主要股市表現輸家（見表一）。

本欄上周四見報文章「通脹憂慮不減A股水緊

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