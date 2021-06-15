新盤熱賣+估價進取=買家追價入市 名家專欄 14:00 2021/06/15 分享： 近日多個大型新盤熱賣，進一步刺激買家入市情緒。樓價指數距歷史高位相差約2%，用家擔心遲買會更貴的心態越趨明顯，加上銀行估價不斷攀升，助長用家追價入市。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 利好消息推動 二手價再上一層樓 2021/05/29 利好消息推動 二手價再上一層樓 下半年樓市旺勢還看新盤 2021/06/02 下半年樓市旺勢還看新盤 投資者入市 現「搶貨效應」 2021/06/10 投資者入市 現「搶貨效應」 你可能感興趣 利好消息推動 二手價再上一層樓 14:00 2021/05/29 利好消息推動 二手價再上一層樓 下半年樓市旺勢還看新盤 08:00 2021/06/02 下半年樓市旺勢還看新盤 投資者入市 現「搶貨效應」 22:35 2021/06/10 投資者入市 現「搶貨效應」 最新專欄文章 專家樓論 - 鼓勵打針 新盤趁勢 今日 鼓勵打針 新盤趁勢 專家樓論 - 樓價破頂之後....... 2021/06/12 樓價破頂之後....... 專家樓論 - 下半年新盤如何定價? 2021/06/11 下半年新盤如何定價? 專家樓論 - 公營房屋供應 何年何月到位？ 2021/06/11 公營房屋供應 何年何月到位？ 專家樓論 - 投資者入市 現「搶貨效應」 2021/06/10 投資者入市 現「搶貨效應」 二手市場 一手市場 物業市場 樓價 估價 拆息 屯門 天水圍 瓏門