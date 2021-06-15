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新盤熱賣+估價進取=買家追價入市

名家專欄 14:00 2021/06/15

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近日多個大型新盤熱賣，進一步刺激買家入市情緒。樓價指數距歷史高位相差約2%，用家擔心遲買會更貴的心態越趨明顯，加上銀行估價不斷攀升，助長用家追價入市。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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