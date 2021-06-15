3因素帶動 iBond認購新高 名家專欄 2021/06/15 分享： 新一批通脹掛鈎債券（iBond，新上市編號：04246）上周截止認購，今年iBond吸引近72萬人認購、涉資約546億元，認購人數及金額同創新高，政府將加碼以上限發行200億元iBond。更值得留意的 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 趙穎妍 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 恒大受困傳言 許家印身家大縮水 2021/06/12 恒大受困傳言 許家印身家大縮水 交易講場 - 華為推「鴻蒙」 中軟國際5日升44%成贏家 2021/06/11 華為推「鴻蒙」 中軟國際5日升44%成贏家 交易講場 - 飛鶴單日30億沽壓 入場資金看好市佔 2021/06/10 飛鶴單日30億沽壓 入場資金看好市佔 交易講場 - 英偉達收購ARM 為何須中國批准？ 2021/06/09 英偉達收購ARM 為何須中國批准？ 交易講場 - 內地資金湧港 北水是走還是入？ 2021/06/08 內地資金湧港 北水是走還是入？ 疫情 香港 指數 產品 二手市場 壓力 貨幣政策 債券 CPI 定期存款