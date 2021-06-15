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3因素帶動 iBond認購新高

名家專欄 2021/06/15

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新一批通脹掛鈎債券（iBond，新上市編號：04246）上周截止認購，今年iBond吸引近72萬人認購、涉資約546億元，認購人數及金額同創新高，政府將加碼以上限發行200億元iBond。更值得留意的

...

撰文 : 趙穎妍

欄名 : 交易講場

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