內塔尼亞胡下台 以巴和平有轉機？

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）下台，結束其破紀錄的12年執政生涯。

內塔尼亞胡任內與加沙哈馬斯組織打過3場仗，以色列雖然每次都贏，卻似乎愈來愈不安全。現在以色列換了政府，但

...