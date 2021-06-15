內塔尼亞胡下台 以巴和平有轉機？ 名家專欄 2021/06/15 分享： 以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）下台，結束其破紀錄的12年執政生涯。 內塔尼亞胡任內與加沙哈馬斯組織打過3場仗，以色列雖然每次都贏，卻似乎愈來愈不安全。現在以色列換了政府，但 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 連兆鋒 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 英疫情再惡化 推遲解封利多於弊？ 2021/06/11 英疫情再惡化 推遲解封利多於弊？ 國金札記 - 東京奧運不能停 日本有苦自己知 2021/06/10 東京奧運不能停 日本有苦自己知 國金札記 - 獨立日料接種達標 拜登可鬆一口氣？ 2021/06/09 獨立日料接種達標 拜登可鬆一口氣？ 國金札記 - 超音速客機回歸 今次會成功嗎？ 2021/06/08 超音速客機回歸 今次會成功嗎？ 國金札記 - Twitter付費新服務 期望愈大失望愈大 2021/06/07 Twitter付費新服務 期望愈大失望愈大 香港 機場 軍事 以色列 貪污 下台 巴勒斯坦 內塔尼亞胡 以巴關係 加沙