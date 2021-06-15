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【內銀股價】中行建行領跌內銀 人行拒放水貸款難增

名家專欄 18:44 2021/06/15

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美股標普500指數、科技股納指隔夜續創新高，未為港股帶來任何支持。恒指今早輕微高開逾百點後，即受A股偏軟拖累同步轉跌，收市跌逾200點或0.7%，與A股同為亞洲表現最差主要股市。

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欄名 : 透視中港美

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