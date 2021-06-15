【內銀股價】中行建行領跌內銀 人行拒放水貸款難增 名家專欄 18:44 2021/06/15 分享： 美股標普500指數、科技股納指隔夜續創新高，未為港股帶來任何支持。恒指今早輕微高開逾百點後，即受A股偏軟拖累同步轉跌，收市跌逾200點或0.7%，與A股同為亞洲表現最差主要股市。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 環球股市創新高 中港股慢熱 今日 環球股市創新高 中港股慢熱 透視中港美 - 港交所失超級獨角獸 IPO動力恐減 2021/06/12 港交所失超級獨角獸 IPO動力恐減 【新股IPO】滴滴出行棄港赴美 港交所失落超級獨角獸 2021/06/11 【新股IPO】滴滴出行棄港赴美 港交所失落超級獨角獸 透視中港美 - 美債息又波動 港股怎麼辦？ 2021/06/11 美債息又波動 港股怎麼辦？ 【債息回落】美債息跌穿1.5厘見3個月低 港股為何欲升無力? 2021/06/10 【債息回落】美債息跌穿1.5厘見3個月低 港股為何欲升無力? A股 借貸 降準 貨幣政策 港股 美股 除淨 恒生指數 低水 通脹