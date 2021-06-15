歐洲半搭美國反華戰車 中歐難脫鉤惟爭吵勢升級 中國 13:10 2021/06/15 分享： ▲ 歐洲半搭美國反華戰車 中歐難脫鉤惟爭吵勢升級 七國集團（G7）英國峰會公報多處向中國施壓，字眼雖不如美國原本推動強硬，惟可見歐洲國家願意一定程度配合美國，拜登政府對盟友統戰可謂有一定效果。歐盟立志戰略自立，一面拒絕跟美國走尋求與中國脫鉤，但另一面也代表中歐意識形態衝突會愈發頻繁。法國近日在這方面的兩面派做法，尤其值得留意。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 連兆鋒 相關文章 拜登預告北約「踩過界」 更深涉足印太應對與中國 今日 拜登預告北約「踩過界」 更深涉足印太應對與中國 北約G7不友善中國怎應對？傅瑩一句說明：辦好自己事 今日 北約G7不友善中國怎應對？傅瑩一句說明：辦好自己事 G7被爆為了中國吵架 CNN：會議室一度切斷網絡 2021/06/14 G7被爆為了中國吵架 CNN：會議室一度切斷網絡 G7「最系統指摘中國一次」 環時：中國人不吃這一套 2021/06/14 G7「最系統指摘中國一次」 環時：中國人不吃這一套 馬克龍剃北約拜登眼眉？「搞清敵人是誰 中國不應是優先目標」 2021/06/11 馬克龍剃北約拜登眼眉？「搞清敵人是誰 中國不應是優先目標」 你可能感興趣 拜登預告北約「踩過界」 更深涉足印太應對與中國 今日 12:01 拜登預告北約「踩過界」 更深涉足印太應對與中國 北約G7不友善中國怎應對？傅瑩一句說明：辦好自己事 今日 10:27 北約G7不友善中國怎應對？傅瑩一句說明：辦好自己事 G7被爆為了中國吵架 CNN：會議室一度切斷網絡 12:40 2021/06/14 G7被爆為了中國吵架 CNN：會議室一度切斷網絡 地緣政治 外交 中歐關係 中美關係 中國 法國 德國 美國 歐盟 歐洲