▲ 歐洲半搭美國反華戰車 中歐難脫鉤惟爭吵勢升級

七國集團（G7）英國峰會公報多處向中國施壓，字眼雖不如美國原本推動強硬，惟可見歐洲國家願意一定程度配合美國，拜登政府對盟友統戰可謂有一定效果。歐盟立志戰略自立，一面拒絕跟美國走尋求與中國脫鉤，但另一面也代表中歐意識形態衝突會愈發頻繁。法國近日在這方面的兩面派做法，尤其值得留意。

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