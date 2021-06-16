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西方組反華聯盟 中共百年首要挑戰

中國 08:00 2021/06/16

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中國正在準備紀念中共建黨100年慶祝活動之際，外部環境遭遇空前挑戰，西方國家兩大組織G7和北約接連組團向中國發出責難。如何應對中國與西方世界對立的顯化，將成為這個執政黨，在第二個百年面對的首要挑戰。

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