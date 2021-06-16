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中環商業地王分分鐘有爆冷賽果

名家專欄 08:00 2021/06/16

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中環商業地王在疫情下推出，再加上採用雙信封制形式，不再「價高者得」，地王爭霸戰有機會出現意外的「爆冷」結果。

...

欄名 : 專家樓論

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