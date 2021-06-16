中環商業地王分分鐘有爆冷賽果 名家專欄 08:00 2021/06/16 分享： 中環商業地王在疫情下推出，再加上採用雙信封制形式，不再「價高者得」，地王爭霸戰有機會出現意外的「爆冷」結果。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 專家樓論 相關文章 【本周樓市焦點】中環海濱商業地王矚目登場 龍頭發展商「出招」勢爭靚地？ 2021/06/14 【本周樓市焦點】中環海濱商業地王矚目登場 龍頭發展商「出招」勢爭靚地？ 【賣地前瞻】發展局短期內公布下季賣地計劃 中環商業地王成熱門 2020/06/25 【賣地前瞻】發展局短期內公布下季賣地計劃 中環商業地王成熱門 【地王解碼】中環地王與小市民何干？估值最高700億 夠全民派錢1萬 2020/06/26 【地王解碼】中環地王與小市民何干？估值最高700億 夠全民派錢1萬 你可能感興趣 【本周樓市焦點】中環海濱商業地王矚目登場 龍頭發展商「出招」勢爭靚地？ 21:20 2021/06/14 【本周樓市焦點】中環海濱商業地王矚目登場 龍頭發展商「出招」勢爭靚地？ 【賣地前瞻】發展局短期內公布下季賣地計劃 中環商業地王成熱門 20:08 2020/06/25 【賣地前瞻】發展局短期內公布下季賣地計劃 中環商業地王成熱門 【地王解碼】中環地王與小市民何干？估值最高700億 夠全民派錢1萬 21:29 2020/06/26 【地王解碼】中環地王與小市民何干？估值最高700億 夠全民派錢1萬 最新專欄文章 專家樓論 - 郊野公園建屋 需時最少10年 今日 郊野公園建屋 需時最少10年 專家樓論 - 新盤熱賣+估價進取=買家追價入市 2021/06/15 新盤熱賣+估價進取=買家追價入市 專家樓論 - 鼓勵打針 新盤趁勢 2021/06/15 鼓勵打針 新盤趁勢 專家樓論 - 樓價破頂之後....... 2021/06/12 樓價破頂之後....... 專家樓論 - 下半年新盤如何定價? 2021/06/11 下半年新盤如何定價? 雙信封制 招標 中環 發展商