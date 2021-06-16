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【歐國盃】丹麥無奈復賽 職業球員哀歌！

國際 16:05 2021/06/16

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今日續談職業體育世界，漠視運動員心理健康的問題。今屆歐洲國家盃只是開打數天，但丹麥球星基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）突然於球場上暈倒一事，已是舉世皆知，料會成為日後大家對今屆賽事的最重要回憶。隨之而來的悲慟場面，無論是身處現場的球迷，抑或在電視機旁收看的觀眾，恐怕同樣感到難以釋懷，而當時情況的危急，可謂體育賽事中前所未見。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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