【歐國盃】丹麥無奈復賽 職業球員哀歌！ 國際 16:05 2021/06/16 分享： 今日續談職業體育世界，漠視運動員心理健康的問題。今屆歐洲國家盃只是開打數天，但丹麥球星基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）突然於球場上暈倒一事，已是舉世皆知，料會成為日後大家對今屆賽事的最重要回憶。隨之而來的悲慟場面，無論是身處現場的球迷，抑或在電視機旁收看的觀眾，恐怕同樣感到難以釋懷，而當時情況的危急，可謂體育賽事中前所未見。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 2021/05/20 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 2021/05/19 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 運動 運動員 健康問題 歐洲國家盃 丹麥 芬蘭 體育賽事