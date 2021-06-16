多個新盤接踵而來 市場仍有力承接？ 名家專欄 09:00 2021/06/16 分享： 隨著柏傲莊III 銷售接近尾聲，緊接6至7月份亦即將會有數個逾千伙的大型新盤接力，現時用家以及投資者在市場上仍然十分活躍，相信整體購買力仍然會得以保持。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 投資者出動掃貨 新盤定價將更進取 2021/06/10 投資者出動掃貨 新盤定價將更進取 下半年新盤如何定價? 2021/06/11 下半年新盤如何定價? 【新盤票王】柏傲莊III次輪抽籤結果晚上公布 收30108個登記 2021/06/11 【新盤票王】柏傲莊III次輪抽籤結果晚上公布 收30108個登記 你可能感興趣 投資者出動掃貨 新盤定價將更進取 08:00 2021/06/10 投資者出動掃貨 新盤定價將更進取 下半年新盤如何定價? 14:00 2021/06/11 下半年新盤如何定價? 【新盤票王】柏傲莊III次輪抽籤結果晚上公布 收30108個登記 18:33 2021/06/11 【新盤票王】柏傲莊III次輪抽籤結果晚上公布 收30108個登記 最新專欄文章 【居屋2020】現樓居屋+近日本百貨+近港鐵站 點解都無乜人揀？ 2021/06/15 【居屋2020】現樓居屋+近日本百貨+近港鐵站 點解都無乜人揀？ 天價車位破世界紀錄 仍然貴得有道理？ 2021/06/11 天價車位破世界紀錄 仍然貴得有道理？ 投資者出動掃貨 新盤定價將更進取 2021/06/10 投資者出動掃貨 新盤定價將更進取 複式旗艦店化整為零吸客 2021/06/09 複式旗艦店化整為零吸客 租金回報率不斷尋底 私樓租金要追落後？ 2021/06/08 租金回報率不斷尋底 私樓租金要追落後？ Wetland Seasons Bay 星凱‧堤岸 維港1號 Wetland Seasons Park第2期 啟德 一手市場 天水圍 元朗 大圍