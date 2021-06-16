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多個新盤接踵而來 市場仍有力承接？

名家專欄 09:00 2021/06/16

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隨著柏傲莊III 銷售接近尾聲，緊接6至7月份亦即將會有數個逾千伙的大型新盤接力，現時用家以及投資者在市場上仍然十分活躍，相信整體購買力仍然會得以保持。

...

欄名 : 樓市分析

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