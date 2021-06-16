內銀吃眼前虧 控風險先苦後甜 名家專欄 2021/06/16 分享： 美股標普500指數、科技股納指周一續創新高，未為港股帶來任何支持。恒指昨早輕微高開逾百點後，即受A股偏軟拖累同步轉跌，收市倒跌逾200點或0.7%，與A股同為亞洲表現最差主要股市。 本欄昨日於《投資理財 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 佳兆業美好 基金皆青睞 今日 佳兆業美好 基金皆青睞 你可能感興趣 佳兆業美好 基金皆青睞 今日 00:01 佳兆業美好 基金皆青睞 最新專欄文章 【內銀股價】中行建行領跌內銀 人行拒放水貸款難增 2021/06/15 【內銀股價】中行建行領跌內銀 人行拒放水貸款難增 透視中港美 - 環球股市創新高 中港股慢熱 2021/06/15 環球股市創新高 中港股慢熱 透視中港美 - 港交所失超級獨角獸 IPO動力恐減 2021/06/12 港交所失超級獨角獸 IPO動力恐減 【新股IPO】滴滴出行棄港赴美 港交所失落超級獨角獸 2021/06/11 【新股IPO】滴滴出行棄港赴美 港交所失落超級獨角獸 透視中港美 - 美債息又波動 港股怎麼辦？ 2021/06/11 美債息又波動 港股怎麼辦？ 銀行 中國人民銀行 恒生指數 建設銀行（00939） 中國人壽（02628） 人民幣