內銀吃眼前虧 控風險先苦後甜

美股標普500指數、科技股納指周一續創新高，未為港股帶來任何支持。恒指昨早輕微高開逾百點後，即受A股偏軟拖累同步轉跌，收市倒跌逾200點或0.7%，與A股同為亞洲表現最差主要股市。

本欄昨日於《投資理財

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