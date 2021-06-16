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越通盈利大增 股息9厘吸引

名家專欄 2021/06/16

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昨日A、H股指數又跌，國企指數險守牛熊分界綫，短期走勢偏淡，不妨留意防守性較強兼且低估值的板塊，如公路股因應疫情而肩負國家使命，去年盈利急跌，但今年可以迎來報復式反彈，當中越秀交通基建（01052）有

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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越秀交通基建（01052） 中國生物製藥（01177） 華潤醫療（01515） 中航科工（02357） 公路股 疫情 交通 運輸 可持續發展 大灣區

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