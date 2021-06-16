越通盈利大增 股息9厘吸引

昨日A、H股指數又跌，國企指數險守牛熊分界綫，短期走勢偏淡，不妨留意防守性較強兼且低估值的板塊，如公路股因應疫情而肩負國家使命，去年盈利急跌，但今年可以迎來報復式反彈，當中越秀交通基建（01052）有

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