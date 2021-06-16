越通盈利大增 股息9厘吸引 名家專欄 2021/06/16 分享： 昨日A、H股指數又跌，國企指數險守牛熊分界綫，短期走勢偏淡，不妨留意防守性較強兼且低估值的板塊，如公路股因應疫情而肩負國家使命，去年盈利急跌，但今年可以迎來報復式反彈，當中越秀交通基建（01052）有 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 東氣股價偏低 「雙山」概念黑馬 2021/06/11 東氣股價偏低 「雙山」概念黑馬 中字股實力談 - 潤醫嚴重偏低 今年重拾增長 2021/06/10 潤醫嚴重偏低 今年重拾增長 中字股實力談 - 中航科工破位 直升機將起飛 2021/06/09 中航科工破位 直升機將起飛 中字股實力談 - 中集估值吸引 貨櫃一箱難求 2021/06/08 中集估值吸引 貨櫃一箱難求 中字股實力談 - 中興走出谷底 5G商用提速 2021/06/05 中興走出谷底 5G商用提速 越秀交通基建（01052） 中國生物製藥（01177） 華潤醫療（01515） 中航科工（02357） 公路股 疫情 交通 運輸 可持續發展 大灣區