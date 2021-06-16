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體品股續強勢 國貨品牌市佔率加速升

名家專欄 2021/06/16

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內地新世代對國內品牌的接受度愈趨提升，加上新疆​棉事件自3月起開始發酵，波及Nike（美：NIKE）及Adidas等國際品牌，在國貨替代潮下，一眾體育用品股迎來新春，券商亦看好國貨前景。

內地體育用品股

...

撰文 : 區嘉俊

欄名 : 交易講場

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