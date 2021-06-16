體品股續強勢 國貨品牌市佔率加速升 名家專欄 2021/06/16 分享： 內地新世代對國內品牌的接受度愈趨提升，加上新疆棉事件自3月起開始發酵，波及Nike（美：NIKE）及Adidas等國際品牌，在國貨替代潮下，一眾體育用品股迎來新春，券商亦看好國貨前景。 內地體育用品股 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 區嘉俊 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 3因素帶動 iBond認購新高 2021/06/15 3因素帶動 iBond認購新高 交易講場 - 恒大受困傳言 許家印身家大縮水 2021/06/12 恒大受困傳言 許家印身家大縮水 交易講場 - 華為推「鴻蒙」 中軟國際5日升44%成贏家 2021/06/11 華為推「鴻蒙」 中軟國際5日升44%成贏家 交易講場 - 飛鶴單日30億沽壓 入場資金看好市佔 2021/06/10 飛鶴單日30億沽壓 入場資金看好市佔 交易講場 - 英偉達收購ARM 為何須中國批准？ 2021/06/09 英偉達收購ARM 為何須中國批准？ 體育用品股 安踏體育（02020） 李寧（02331） 特步國際（01368） 波司登（03998）