體品股續強勢 國貨品牌市佔率加速升

內地新世代對國內品牌的接受度愈趨提升，加上新疆​棉事件自3月起開始發酵，波及Nike（美：NIKE）及Adidas等國際品牌，在國貨替代潮下，一眾體育用品股迎來新春，券商亦看好國貨前景。

內地體育用品股

...