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【新股IPO】時代天使挑戰史上新股賺錢王 估值超高慎高追

名家專欄 13:06 2021/06/16

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港股今早繼續窄幅整固，市場焦點全放在熱爆新股時代天使 （06699） 之上。時代天使今早曾高見490元，較招股價勁升1.8倍，每手200股帳面賺6.34萬元。

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欄名 : 透視中港美

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