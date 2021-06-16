【新股IPO】時代天使挑戰史上新股賺錢王 估值超高慎高追 名家專欄 13:06 2021/06/16 分享： 港股今早繼續窄幅整固，市場焦點全放在熱爆新股時代天使 （06699） 之上。時代天使今早曾高見490元，較招股價勁升1.8倍，每手200股帳面賺6.34萬元。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 內銀吃眼前虧 控風險先苦後甜 今日 內銀吃眼前虧 控風險先苦後甜 【內銀股價】中行建行領跌內銀 人行拒放水貸款難增 2021/06/15 【內銀股價】中行建行領跌內銀 人行拒放水貸款難增 透視中港美 - 環球股市創新高 中港股慢熱 2021/06/15 環球股市創新高 中港股慢熱 透視中港美 - 港交所失超級獨角獸 IPO動力恐減 2021/06/12 港交所失超級獨角獸 IPO動力恐減 【新股IPO】滴滴出行棄港赴美 港交所失落超級獨角獸 2021/06/11 【新股IPO】滴滴出行棄港赴美 港交所失落超級獨角獸 諾輝健康—B（06606） 時代天使（06699） 撈底 長揸 港股 止賺 止蝕 集資 IPO 市盈率