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聽夠美國說辭？ 那聽聽俄羅斯如何看美俄關係

國際 16:49 2021/06/18

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本周舉行的美俄峰會，讓民眾再度聚焦美俄關係，尤其是美國總統由親俄的特朗普（Donald Trump），換上反俄的拜登（Joe Biden）。兩大核武擁有國都在尋求令雙邊關係變得穩定可靠，那到底歷史上發生了什麼，令兩國領導人認為關係「不可靠」？

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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