聽夠美國說辭？ 那聽聽俄羅斯如何看美俄關係 國際 16:49 2021/06/18 分享： 本周舉行的美俄峰會，讓民眾再度聚焦美俄關係，尤其是美國總統由親俄的特朗普（Donald Trump），換上反俄的拜登（Joe Biden）。兩大核武擁有國都在尋求令雙邊關係變得穩定可靠，那到底歷史上發生了什麼，令兩國領導人認為關係「不可靠」？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 相關文章 【美俄峰會】俄會前展示軍力 試射超音速導彈 2021/06/16 【美俄峰會】俄會前展示軍力 試射超音速導彈 【美俄峰會】專家唔睇好 料拜登普京只為互相震懾 2021/06/16 【美俄峰會】專家唔睇好 料拜登普京只為互相震懾 【美俄峰會】拜登普京會傾甚麼？ 2021/06/16 【美俄峰會】拜登普京會傾甚麼？ 【美俄峰會】拜登：普京是值得尊敬的對手 聰明且強硬 2021/06/15 【美俄峰會】拜登：普京是值得尊敬的對手 聰明且強硬 美俄擬本月22日維也納會晤 討論核武事宜 2020/06/09 美俄擬本月22日維也納會晤 討論核武事宜 你可能感興趣 【美俄峰會】俄會前展示軍力 試射超音速導彈 18:19 2021/06/16 【美俄峰會】俄會前展示軍力 試射超音速導彈 【美俄峰會】專家唔睇好 料拜登普京只為互相震懾 09:35 2021/06/16 【美俄峰會】專家唔睇好 料拜登普京只為互相震懾 【美俄峰會】拜登普京會傾甚麼？ 08:05 2021/06/16 【美俄峰會】拜登普京會傾甚麼？ 最新專欄文章 約翰遜處理疫情慢幾拍 猶豫態度釀災難 2021/06/04 約翰遜處理疫情慢幾拍 猶豫態度釀災難 拜登溫和卻堅持 執政或需延續競選方針 2021/05/28 拜登溫和卻堅持 執政或需延續競選方針 科技發達反令疫情難受控 假消息成另類病毒 2021/05/21 科技發達反令疫情難受控 假消息成另類病毒 英國疫情一周年相集 紀錄民眾喜與悲 2021/05/14 英國疫情一周年相集 紀錄民眾喜與悲 每個人都可以為地球出一分力 肯唔肯從聽日開始？ 2021/05/07 每個人都可以為地球出一分力 肯唔肯從聽日開始？ 外交 政治 人權 美俄關係 俄羅斯 美國