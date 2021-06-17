時代天使首掛瘋漲 波幅已炒完？

港股昨繼續反覆偏軟，市場焦點全放在熱爆新股時代天使（06699）之上。時代天使昨早高見490元，較招股價勁升1.8倍，每手200股帳面賺6.34萬元。

若能把握高位沽貨，每手獲利已超越港股史上新股賺錢王

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