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時代天使首掛瘋漲 波幅已炒完？

名家專欄 2021/06/17

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港股昨繼續反覆偏軟，市場焦點全放在熱爆新股時代天使（06699）之上。時代天使昨早高見490元，較招股價勁升1.8倍，每手200股帳面賺6.34萬元。

若能把握高位沽貨，每手獲利已超越港股史上新股賺錢王

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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