時代天使首掛瘋漲 波幅已炒完？ 名家專欄 2021/06/17 分享： 港股昨繼續反覆偏軟，市場焦點全放在熱爆新股時代天使（06699）之上。時代天使昨早高見490元，較招股價勁升1.8倍，每手200股帳面賺6.34萬元。 若能把握高位沽貨，每手獲利已超越港股史上新股賺錢王 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 比亞迪吸納 新能源車大賣 今日 比亞迪吸納 新能源車大賣 你可能感興趣 比亞迪吸納 新能源車大賣 今日 00:01 比亞迪吸納 新能源車大賣 最新專欄文章 【新股IPO】時代天使挑戰史上新股賺錢王 估值超高慎高追 2021/06/16 【新股IPO】時代天使挑戰史上新股賺錢王 估值超高慎高追 透視中港美 - 內銀吃眼前虧 控風險先苦後甜 2021/06/16 內銀吃眼前虧 控風險先苦後甜 【內銀股價】中行建行領跌內銀 人行拒放水貸款難增 2021/06/15 【內銀股價】中行建行領跌內銀 人行拒放水貸款難增 透視中港美 - 環球股市創新高 中港股慢熱 2021/06/15 環球股市創新高 中港股慢熱 透視中港美 - 港交所失超級獨角獸 IPO動力恐減 2021/06/12 港交所失超級獨角獸 IPO動力恐減 IPO 醫美 港股 香港交易所（00388） 北京控股（00392） 四環醫藥（00460） 騰訊控股（00700） 康哲藥業（00867） 醫渡科技（02158） 復星醫藥（02196）