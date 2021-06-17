拆解中環地王評分準則 名家專欄 14:00 2021/06/17 分享： 中環新海濱地王採用雙信封制招標，地價評分有客觀的高低之分，但如何評定怎樣的設計方案才最為優勝？拆解政府設計評分準則，當中包括6大準則，而公共休憩空間的設計成關鍵。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 強者齊入標競投 銅鑼灣加路連山道商業地可保不流標？ 2021/05/07 強者齊入標競投 銅鑼灣加路連山道商業地可保不流標？ 希慎高價奪地 全憑天時地利人和 2021/05/13 希慎高價奪地 全憑天時地利人和 中環商業地王分分鐘有爆冷賽果 2021/06/16 中環商業地王分分鐘有爆冷賽果 你可能感興趣 強者齊入標競投 銅鑼灣加路連山道商業地可保不流標？ 16:50 2021/05/07 強者齊入標競投 銅鑼灣加路連山道商業地可保不流標？ 希慎高價奪地 全憑天時地利人和 08:00 2021/05/13 希慎高價奪地 全憑天時地利人和 中環商業地王分分鐘有爆冷賽果 08:00 2021/06/16 中環商業地王分分鐘有爆冷賽果 最新專欄文章 專家樓論 - 樓花供應 趨向減少？ 今日 樓花供應 趨向減少？ 專家樓論 - 中環商業地王分分鐘有爆冷賽果 2021/06/16 中環商業地王分分鐘有爆冷賽果 專家樓論 - 郊野公園建屋 需時最少10年 2021/06/16 郊野公園建屋 需時最少10年 專家樓論 - 新盤熱賣+估價進取=買家追價入市 2021/06/15 新盤熱賣+估價進取=買家追價入市 專家樓論 - 鼓勵打針 新盤趁勢 2021/06/15 鼓勵打針 新盤趁勢 招標 雙信封制 中環 香港