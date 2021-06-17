  • 32°C
香港時間 : 2021617日 (週四) 14:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拆解中環地王評分準則

名家專欄 14:00 2021/06/17

分享：

中環新海濱地王採用雙信封制招標，地價評分有客觀的高低之分，但如何評定怎樣的設計方案才最為優勝？拆解政府設計評分準則，當中包括6大準則，而公共休憩空間的設計成關鍵。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

強者齊入標競投 銅鑼灣加路連山道商業地可保不流標？　
2021/05/07
強者齊入標競投 銅鑼灣加路連山道商業地可保不流標？　
希慎高價奪地 全憑天時地利人和
2021/05/13
希慎高價奪地 全憑天時地利人和
中環商業地王分分鐘有爆冷賽果
2021/06/16
中環商業地王分分鐘有爆冷賽果

你可能感興趣

強者齊入標競投 銅鑼灣加路連山道商業地可保不流標？　
16:50 2021/05/07
強者齊入標競投 銅鑼灣加路連山道商業地可保不流標？　
希慎高價奪地 全憑天時地利人和
08:00 2021/05/13
希慎高價奪地 全憑天時地利人和
中環商業地王分分鐘有爆冷賽果
08:00 2021/06/16
中環商業地王分分鐘有爆冷賽果

最新專欄文章

專家樓論 - 樓花供應 趨向減少？
今日
樓花供應 趨向減少？
專家樓論 - 中環商業地王分分鐘有爆冷賽果
2021/06/16
中環商業地王分分鐘有爆冷賽果
專家樓論 - 郊野公園建屋 需時最少10年
2021/06/16
郊野公園建屋 需時最少10年
專家樓論 - 新盤熱賣+估價進取=買家追價入市
2021/06/15
新盤熱賣+估價進取=買家追價入市
專家樓論 - 鼓勵打針 新盤趁勢
2021/06/15
鼓勵打針 新盤趁勢
招標 雙信封制 中環 香港

下一篇文章

【美息動向】聯儲局料提前加息收水 銀行息差料改善
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版