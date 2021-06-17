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市道好轉  投資者趁機賣貨尾

名家專欄 11:46 2021/06/17

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疫情緩和下，投資氣氛明顯有所轉好，而資深投資者把握機會拆售工商物業，銷售理想，反映市場資金仍多，以及對後市相對樂觀。加上隨著第四波疫情完結，市民亦接種疫苗，投資市場氣氛比去年同期大為改善，令工商物業交投上升。

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欄名 : 樓市分析

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