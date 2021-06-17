市道好轉 投資者趁機賣貨尾 名家專欄 11:46 2021/06/17 分享： 疫情緩和下，投資氣氛明顯有所轉好，而資深投資者把握機會拆售工商物業，銷售理想，反映市場資金仍多，以及對後市相對樂觀。加上隨著第四波疫情完結，市民亦接種疫苗，投資市場氣氛比去年同期大為改善，令工商物業交投上升。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 商廈市場 絶處逢生 2021/05/14 商廈市場 絶處逢生 商廈空置率 高處未算高 2021/06/03 商廈空置率 高處未算高 你可能感興趣 商廈市場 絶處逢生 14:00 2021/05/14 商廈市場 絶處逢生 商廈空置率 高處未算高 14:00 2021/06/03 商廈空置率 高處未算高 最新專欄文章 多個新盤接踵而來 市場仍有力承接？ 2021/06/16 多個新盤接踵而來 市場仍有力承接？ 【居屋2020】現樓居屋+近日本百貨+近港鐵站 點解都無乜人揀？ 2021/06/15 【居屋2020】現樓居屋+近日本百貨+近港鐵站 點解都無乜人揀？ 天價車位破世界紀錄 仍然貴得有道理？ 2021/06/11 天價車位破世界紀錄 仍然貴得有道理？ 投資者出動掃貨 新盤定價將更進取 2021/06/10 投資者出動掃貨 新盤定價將更進取 複式旗艦店化整為零吸客 2021/06/09 複式旗艦店化整為零吸客 中環中心 美聯工商舖 工廈 商舖 物業市場 荃灣 商廈