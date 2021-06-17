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【美息動向】聯儲局料提前加息收水 銀行息差料改善

名家專欄 13:41 2021/06/17

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美國聯儲局昨日議息會後聲明，透出提前至2023年最少兩次預測，儲局主席鮑威爾並承認，會上曾討論縮減量寬買債議題。港股今早受A股回穩帶動，藍籌科技股低位反彈，反而滙豐 （00005） 為首的國際、本港銀行普遍偏軟。

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欄名 : 透視中港美

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