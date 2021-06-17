【美息動向】聯儲局料提前加息收水 銀行息差料改善 名家專欄 13:41 2021/06/17 分享： 美國聯儲局昨日議息會後聲明，透出提前至2023年最少兩次預測，儲局主席鮑威爾並承認，會上曾討論縮減量寬買債議題。港股今早受A股回穩帶動，藍籌科技股低位反彈，反而滙豐 （00005） 為首的國際、本港銀行普遍偏軟。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 時代天使首掛瘋漲 波幅已炒完？ 今日 時代天使首掛瘋漲 波幅已炒完？ 【新股IPO】時代天使挑戰史上新股賺錢王 估值超高慎高追 2021/06/16 【新股IPO】時代天使挑戰史上新股賺錢王 估值超高慎高追 透視中港美 - 內銀吃眼前虧 控風險先苦後甜 2021/06/16 內銀吃眼前虧 控風險先苦後甜 【內銀股價】中行建行領跌內銀 人行拒放水貸款難增 2021/06/15 【內銀股價】中行建行領跌內銀 人行拒放水貸款難增 透視中港美 - 環球股市創新高 中港股慢熱 2021/06/15 環球股市創新高 中港股慢熱 拆息 貨幣政策 經濟 港股 美國聯儲局 加息 美滙指數 鮑威爾 美國 滙豐控股（00005）