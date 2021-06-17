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美歐暫息長年紛爭 統一戰線惡鬥俄羅斯

國際 18:56 2021/06/17

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美俄峰會是本周的全球焦點，拜登（Joe Biden）首次以美國總統身份，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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