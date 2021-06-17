美歐暫息長年紛爭 統一戰線惡鬥俄羅斯 國際 18:56 2021/06/17 分享： 美俄峰會是本周的全球焦點，拜登（Joe Biden）首次以美國總統身份，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 【歐國盃】丹麥無奈復賽 職業球員哀歌！ 2021/06/16 【歐國盃】丹麥無奈復賽 職業球員哀歌！ 世界冠軍亦常人 何必苛刻指摘？ 2021/06/15 世界冠軍亦常人 何必苛刻指摘？ 內塔尼亞胡下台 以巴和平有否轉機？ 2021/06/14 內塔尼亞胡下台 以巴和平有否轉機？ 英國解封急不得 推遲兩周利多於弊 2021/06/10 英國解封急不得 推遲兩周利多於弊 【東京奧運】堅持主辦貼錢買難受 日本為何不煞停？ 2021/06/09 【東京奧運】堅持主辦貼錢買難受 日本為何不煞停？ 你可能感興趣 【歐國盃】丹麥無奈復賽 職業球員哀歌！ 16:05 2021/06/16 【歐國盃】丹麥無奈復賽 職業球員哀歌！ 世界冠軍亦常人 何必苛刻指摘？ 16:05 2021/06/15 世界冠軍亦常人 何必苛刻指摘？ 內塔尼亞胡下台 以巴和平有否轉機？ 16:32 2021/06/14 內塔尼亞胡下台 以巴和平有否轉機？ 最新專欄文章 【歐國盃】丹麥無奈復賽 職業球員哀歌！ 2021/06/16 【歐國盃】丹麥無奈復賽 職業球員哀歌！ 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 2021/05/20 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 2021/05/19 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 外交 貿易戰 拜登 普京 美俄關係 補貼 關稅 歐盟 俄羅斯 美國