美料提前加息 銀行息差望見底 名家專欄 2021/06/18 分享： 美國聯儲局最新議息會後聲明，展示提前至2023年最少加息兩次預測，儲局主席鮑威爾並承認，曾討論縮減量寬買債議題。港股昨受A股回穩帶動，藍籌科技股低位反彈，反而滙豐（00005）為首的國際、本港銀行普遍 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 太航可以上船 乾散貨運回暖 今日 太航可以上船 乾散貨運回暖 你可能感興趣 太航可以上船 乾散貨運回暖 今日 00:01 太航可以上船 乾散貨運回暖 最新專欄文章 【美息動向】聯儲局料提前加息收水 銀行息差料改善 2021/06/17 【美息動向】聯儲局料提前加息收水 銀行息差料改善 透視中港美 - 時代天使首掛瘋漲 波幅已炒完？ 2021/06/17 時代天使首掛瘋漲 波幅已炒完？ 【新股IPO】時代天使挑戰史上新股賺錢王 估值超高慎高追 2021/06/16 【新股IPO】時代天使挑戰史上新股賺錢王 估值超高慎高追 透視中港美 - 內銀吃眼前虧 控風險先苦後甜 2021/06/16 內銀吃眼前虧 控風險先苦後甜 【內銀股價】中行建行領跌內銀 人行拒放水貸款難增 2021/06/15 【內銀股價】中行建行領跌內銀 人行拒放水貸款難增 美國聯儲局 美股 加息 本地銀行股 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 東亞銀行（00023） 大新銀行（02356） 中銀香港（02388） 美滙指數