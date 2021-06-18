美料提前加息 銀行息差望見底

美國聯儲局最新議息會後聲明，展示提前至2023年最少加息兩次預測，儲局主席鮑威爾並承認，曾討論縮減量寬買債議題。港股昨受A股回穩帶動，藍籌科技股低位反彈，反而滙豐（00005）為首的國際、本港銀行普遍

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