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361度追落後 三會刺激消費

名家專欄 2021/06/18

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昨日A、H股指數齊齊先跌後升，只是一浪低於一浪走勢下，目前未能輕言轉勢，或只是繼續筆者指出上落偏跌走勢而已，故部分板塊仍然熱炒，尤其稍後東京奧運，以及明年京冬奧和杭州亞運，三大運動會可刺激體育消費，

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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