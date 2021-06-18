361度追落後 三會刺激消費 名家專欄 2021/06/18 分享： 昨日A、H股指數齊齊先跌後升，只是一浪低於一浪走勢下，目前未能輕言轉勢，或只是繼續筆者指出上落偏跌走勢而已，故部分板塊仍然熱炒，尤其稍後東京奧運，以及明年京冬奧和杭州亞運，三大運動會可刺激體育消費， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 中車盈利回升 風電業務發力 2021/06/17 中車盈利回升 風電業務發力 中字股實力談 - 越通盈利大增 股息9厘吸引 2021/06/16 越通盈利大增 股息9厘吸引 中字股實力談 - 東氣股價偏低 「雙山」概念黑馬 2021/06/11 東氣股價偏低 「雙山」概念黑馬 中字股實力談 - 潤醫嚴重偏低 今年重拾增長 2021/06/10 潤醫嚴重偏低 今年重拾增長 中字股實力談 - 中航科工破位 直升機將起飛 2021/06/09 中航科工破位 直升機將起飛 361度（01361） 越秀交通基建（01052） 李寧（02331） 安踏體育（02020） 特步國際（01368） 體育用品股 零售 人民幣 板塊