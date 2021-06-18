【領展股價】領展收益派息疫市不減 長綫回報穩膽之選 名家專欄 13:27 2021/06/18 分享： 房託基金藍籌領展 （00823） 業績公布後，獲投資界接近一面倒看好，股價今早顯著上升逾3%。領展業績最大驚喜，在於疫情下租金收入及派息不減，現價股息率雖不足4%，房託基金中雖不算高，卻是房託基金中難得的穩健之一。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 美料提前加息 銀行息差望見底 今日 美料提前加息 銀行息差望見底 【美息動向】聯儲局料提前加息收水 銀行息差料改善 2021/06/17 【美息動向】聯儲局料提前加息收水 銀行息差料改善 透視中港美 - 時代天使首掛瘋漲 波幅已炒完？ 2021/06/17 時代天使首掛瘋漲 波幅已炒完？ 【新股IPO】時代天使挑戰史上新股賺錢王 估值超高慎高追 2021/06/16 【新股IPO】時代天使挑戰史上新股賺錢王 估值超高慎高追 透視中港美 - 內銀吃眼前虧 控風險先苦後甜 2021/06/16 內銀吃眼前虧 控風險先苦後甜 領展房產基金（00823） 餐飲 零售 業績公布 領展 房地產基金 疫情 組合 派息 目標價