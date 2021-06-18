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【領展股價】領展收益派息疫市不減 長綫回報穩膽之選

名家專欄 13:27 2021/06/18

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房託基金藍籌領展 （00823） 業績公布後，獲投資界接近一面倒看好，股價今早顯著上升逾3%。領展業績最大驚喜，在於疫情下租金收入及派息不減，現價股息率雖不足4%，房託基金中雖不算高，卻是房託基金中難得的穩健之一。

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欄名 : 透視中港美

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