遇著暑假旺季推租金津貼 私樓租金再升溫 名家專欄 14:12 2021/06/18 分享： 過去一年私樓租金在疫情下走勢疲弱，但隨著疫情緩和、失業率開始回落，再加上政府落實推出現金津貼試行計劃，在未來兩個月的暑假旺季之下，相信會刺激租金急速回升，繼續進一步推高通脹。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 資金湧入樓市 1宗等同2.5宗 今日 資金湧入樓市 1宗等同2.5宗 超級現金牛盈利「明跌實升」 今日 超級現金牛盈利「明跌實升」 【領展股價】領展收益派息疫市不減 長綫回報穩膽之選 今日 【領展股價】領展收益派息疫市不減 長綫回報穩膽之選 你可能感興趣 資金湧入樓市 1宗等同2.5宗 今日 01:00 資金湧入樓市 1宗等同2.5宗 超級現金牛盈利「明跌實升」 今日 02:30 超級現金牛盈利「明跌實升」 【領展股價】領展收益派息疫市不減 長綫回報穩膽之選 今日 13:27 【領展股價】領展收益派息疫市不減 長綫回報穩膽之選 最新專欄文章 市道好轉 投資者趁機賣貨尾 2021/06/17 市道好轉 投資者趁機賣貨尾 多個新盤接踵而來 市場仍有力承接？ 2021/06/16 多個新盤接踵而來 市場仍有力承接？ 【居屋2020】現樓居屋+近日本百貨+近港鐵站 點解都無乜人揀？ 2021/06/15 【居屋2020】現樓居屋+近日本百貨+近港鐵站 點解都無乜人揀？ 天價車位破世界紀錄 仍然貴得有道理？ 2021/06/11 天價車位破世界紀錄 仍然貴得有道理？ 投資者出動掃貨 新盤定價將更進取 2021/06/10 投資者出動掃貨 新盤定價將更進取 疫情 公屋 失業 通脹 失業率