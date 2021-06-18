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遇著暑假旺季推租金津貼 私樓租金再升溫

名家專欄 14:12 2021/06/18

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過去一年私樓租金在疫情下走勢疲弱，但隨著疫情緩和、失業率開始回落，再加上政府落實推出現金津貼試行計劃，在未來兩個月的暑假旺季之下，相信會刺激租金急速回升，繼續進一步推高通脹。

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欄名 : 樓市分析

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