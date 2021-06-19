領展走出疫市 復甦長揸穩選

房託基金（REITs）藍籌領展（00823）業績公布後，獲大行分析員接近一面倒看好，股價昨顯著上升近4%。領展業績最大驚喜，在於疫情下租金收入及派息不減，現價股息率雖不足4%，在房託基金中雖不算高，卻

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