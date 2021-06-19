領展走出疫市 復甦長揸穩選 名家專欄 2021/06/19 分享： 房託基金（REITs）藍籌領展（00823）業績公布後，獲大行分析員接近一面倒看好，股價昨顯著上升近4%。領展業績最大驚喜，在於疫情下租金收入及派息不減，現價股息率雖不足4%，在房託基金中雖不算高，卻 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 醫渡潛力大 受資金追捧 今日 醫渡潛力大 受資金追捧 周大福買入 業務大復甦 今日 周大福買入 業務大復甦 你可能感興趣 醫渡潛力大 受資金追捧 今日 00:01 醫渡潛力大 受資金追捧 周大福買入 業務大復甦 今日 00:01 周大福買入 業務大復甦 最新專欄文章 【領展股價】領展收益派息疫市不減 長綫回報穩膽之選 2021/06/18 【領展股價】領展收益派息疫市不減 長綫回報穩膽之選 透視中港美 - 美料提前加息 銀行息差望見底 2021/06/18 美料提前加息 銀行息差望見底 【美息動向】聯儲局料提前加息收水 銀行息差料改善 2021/06/17 【美息動向】聯儲局料提前加息收水 銀行息差料改善 透視中港美 - 時代天使首掛瘋漲 波幅已炒完？ 2021/06/17 時代天使首掛瘋漲 波幅已炒完？ 【新股IPO】時代天使挑戰史上新股賺錢王 估值超高慎高追 2021/06/16 【新股IPO】時代天使挑戰史上新股賺錢王 估值超高慎高追 收租股 收息股 收息產品 領展房產基金（00823） 冠君產業信託（02778） 物業出租 退休基金 退休