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領展走出疫市 復甦長揸穩選

名家專欄 2021/06/19

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房託基金（REITs）藍籌領展（00823）業績公布後，獲大行分析員接近一面倒看好，股價昨顯著上升近4%。領展業績最大驚喜，在於疫情下租金收入及派息不減，現價股息率雖不足4%，在房託基金中雖不算高，卻

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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