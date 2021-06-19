安踏合營發力 買Amer後股價飈2倍 名家專欄 2021/06/19 分享： 安踏（02020）發盈喜後，股價颷升7.6%，破頂高見178元，全日最終升6.4%，收報176元，市值最新逾4,700億元。安踏同時獲多間大行調升目標價，野村最牛，目標價由180.2元調升至205.1 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 袁諾曦 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 儲局議息後 iBond價變樂觀？ 2021/06/18 儲局議息後 iBond價變樂觀？ 交易講場 - 拆解教育股為何急跌？ 2021/06/17 拆解教育股為何急跌？ 交易講場 - 體品股續強勢 國貨品牌市佔率加速升 2021/06/16 體品股續強勢 國貨品牌市佔率加速升 交易講場 - 3因素帶動 iBond認購新高 2021/06/15 3因素帶動 iBond認購新高 交易講場 - 恒大受困傳言 許家印身家大縮水 2021/06/12 恒大受困傳言 許家印身家大縮水 疫情 銷售 行業 目標價 增持 體育用品股 特步國際（01368） 安踏體育（02020） 李寧（02331） 人民幣