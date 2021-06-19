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安踏合營發力 買Amer後股價飈2倍

名家專欄 2021/06/19

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安踏（02020）發盈喜後，股價颷升7.6%，破頂高見178元，全日最終升6.4%，收報176元，市值最新逾4,700億元。安踏同時獲多間大行調升目標價，野村最牛，目標價由180.2元調升至205.1

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撰文 : 袁諾曦

欄名 : 交易講場

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