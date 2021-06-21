  • 30°C
香港時間 : 2021621日 (週一) 02:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

長痛不如短痛

名家專欄 2021/06/21

分享：

美國聯儲局議息會議放鷹，預測2023年最少加息2次。盡管儲局主席鮑威爾嘗試為提前加息預期降温，但有儲局官員卻大唱反調，直言可能需要提前在明年底首次加息，引發美股上周五全綫大跌。

道指全周埋單計大跌3.5

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 領展走出疫市 復甦長揸穩選
2021/06/19
領展走出疫市 復甦長揸穩選
【領展股價】領展收益派息疫市不減 長綫回報穩膽之選
2021/06/18
【領展股價】領展收益派息疫市不減 長綫回報穩膽之選
透視中港美 - 美料提前加息 銀行息差望見底
2021/06/18
美料提前加息 銀行息差望見底
【美息動向】聯儲局料提前加息收水 銀行息差料改善
2021/06/17
【美息動向】聯儲局料提前加息收水 銀行息差料改善
透視中港美 - 時代天使首掛瘋漲 波幅已炒完？
2021/06/17
時代天使首掛瘋漲 波幅已炒完？
港股 美滙指數 美滙 貨幣政策 通脹 市場動向 滙豐控股（00005） 人民幣 銀行 歐元

上一篇文章

搬遷縮樓面 商界續應對疫境

下一篇文章

壞消息下的盈喜！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版