長痛不如短痛 名家專欄 2021/06/21 分享： 美國聯儲局議息會議放鷹，預測2023年最少加息2次。盡管儲局主席鮑威爾嘗試為提前加息預期降温，但有儲局官員卻大唱反調，直言可能需要提前在明年底首次加息，引發美股上周五全綫大跌。 道指全周埋單計大跌3.5 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 領展走出疫市 復甦長揸穩選 2021/06/19 領展走出疫市 復甦長揸穩選 【領展股價】領展收益派息疫市不減 長綫回報穩膽之選 2021/06/18 【領展股價】領展收益派息疫市不減 長綫回報穩膽之選 透視中港美 - 美料提前加息 銀行息差望見底 2021/06/18 美料提前加息 銀行息差望見底 【美息動向】聯儲局料提前加息收水 銀行息差料改善 2021/06/17 【美息動向】聯儲局料提前加息收水 銀行息差料改善 透視中港美 - 時代天使首掛瘋漲 波幅已炒完？ 2021/06/17 時代天使首掛瘋漲 波幅已炒完？ 港股 美滙指數 美滙 貨幣政策 通脹 市場動向 滙豐控股（00005） 人民幣 銀行 歐元