嚴格防疫 Vs 歐國盃 英國約翰遜兩難

今屆適逢歐洲國家盃60周年（以2020年計），歐洲足協（UEFA）開創先河，特別將決賽周合共51場比賽，安排於11個不同國家的城市上演。怎知此舉卻令歐洲足協自尋煩惱，百年一遇的新冠肺炎疫情，多國仍有出入境限制下，各個主辦城市如何妥善安排淘汰賽對陣雙方國家的球迷入境觀戰，實是極大挑戰。

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