嚴格防疫 Vs 歐國盃 英國約翰遜兩難 國際 20:34 2021/06/20 分享： 今屆適逢歐洲國家盃60周年（以2020年計），歐洲足協（UEFA）開創先河，特別將決賽周合共51場比賽，安排於11個不同國家的城市上演。怎知此舉卻令歐洲足協自尋煩惱，百年一遇的新冠肺炎疫情，多國仍有出入境限制下，各個主辦城市如何妥善安排淘汰賽對陣雙方國家的球迷入境觀戰，實是極大挑戰。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 美歐暫息長年紛爭 統一戰線惡鬥俄羅斯 2021/06/17 美歐暫息長年紛爭 統一戰線惡鬥俄羅斯 【歐國盃】丹麥無奈復賽 職業球員哀歌！ 2021/06/16 【歐國盃】丹麥無奈復賽 職業球員哀歌！ 世界冠軍亦常人 何必苛刻指摘？ 2021/06/15 世界冠軍亦常人 何必苛刻指摘？ 內塔尼亞胡下台 以巴和平有否轉機？ 2021/06/14 內塔尼亞胡下台 以巴和平有否轉機？ 【東京奧運】堅持主辦貼錢買難受 日本為何不煞停？ 2021/06/09 【東京奧運】堅持主辦貼錢買難受 日本為何不煞停？ 你可能感興趣 美歐暫息長年紛爭 統一戰線惡鬥俄羅斯 18:56 2021/06/17 美歐暫息長年紛爭 統一戰線惡鬥俄羅斯 【歐國盃】丹麥無奈復賽 職業球員哀歌！ 16:05 2021/06/16 【歐國盃】丹麥無奈復賽 職業球員哀歌！ 世界冠軍亦常人 何必苛刻指摘？ 16:05 2021/06/15 世界冠軍亦常人 何必苛刻指摘？ 最新專欄文章 美歐暫息長年紛爭 統一戰線惡鬥俄羅斯 2021/06/17 美歐暫息長年紛爭 統一戰線惡鬥俄羅斯 【歐國盃】丹麥無奈復賽 職業球員哀歌！ 2021/06/16 【歐國盃】丹麥無奈復賽 職業球員哀歌！ 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 2021/05/20 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 2021/05/19 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 運動 疫情 歐洲國家盃 英國 英格蘭 約翰遜 足球 體育賽事 新冠肺炎疫情