千萬元車位隨時又出現？ 名家專欄 09:00 2021/06/21 分享： 6月份香港樓市連環出現「天價車位」，山頂一個超級豪宅新盤，早前售出多個貴價車位，成交價由900餘萬至近1200萬元，價錢夠買大圍站新盤柏傲莊有凸。不過發展商銷售新盤車位，未如發售一手住宅單位般透明，例如絕大部分不會公開上載車位價單、車位銷售安排等。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 車位升值力收窄 投資者慎入 2021/04/13 車位升值力收窄 投資者慎入 車位交投 顯著上揚 2021/04/30 車位交投 顯著上揚 天價車位破世界紀錄 仍然貴得有道理？ 2021/06/11 天價車位破世界紀錄 仍然貴得有道理？ 你可能感興趣 車位升值力收窄 投資者慎入 08:00 2021/04/13 車位升值力收窄 投資者慎入 車位交投 顯著上揚 01:00 2021/04/30 車位交投 顯著上揚 天價車位破世界紀錄 仍然貴得有道理？ 11:57 2021/06/11 天價車位破世界紀錄 仍然貴得有道理？ 最新專欄文章 遇著暑假旺季推租金津貼 私樓租金再升溫 2021/06/18 遇著暑假旺季推租金津貼 私樓租金再升溫 市道好轉 投資者趁機賣貨尾 2021/06/17 市道好轉 投資者趁機賣貨尾 多個新盤接踵而來 市場仍有力承接？ 2021/06/16 多個新盤接踵而來 市場仍有力承接？ 【居屋2020】現樓居屋+近日本百貨+近港鐵站 點解都無乜人揀？ 2021/06/15 【居屋2020】現樓居屋+近日本百貨+近港鐵站 點解都無乜人揀？ 天價車位破世界紀錄 仍然貴得有道理？ 2021/06/11 天價車位破世界紀錄 仍然貴得有道理？ 樓價 招標 柏傲莊 車位 豪宅 銷售安排 大圍 發展商 山頂