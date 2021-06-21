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千萬元車位隨時又出現？

名家專欄 09:00 2021/06/21

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6月份香港樓市連環出現「天價車位」，山頂一個超級豪宅新盤，早前售出多個貴價車位，成交價由900餘萬至近1200萬元，價錢夠買大圍站新盤柏傲莊有凸。不過發展商銷售新盤車位，未如發售一手住宅單位般透明，例如絕大部分不會公開上載車位價單、車位銷售安排等。

...

欄名 : 樓市分析

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