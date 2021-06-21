土耳其運河顛覆地緣版圖 埃爾多安險中求勝 國際 13:31 2021/06/21 分享： ▲ 土耳其運河顛覆地緣版圖 埃爾多安險中求勝 6月下旬來了，土耳其醞釀一項世紀工程相信快要開工，這或會重塑歐亞咽喉百年格局，對土耳其來說是危也是機。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 連兆鋒 欄名 : 國金札記 相關文章 內塔尼亞胡下台 以巴和平有否轉機？ 2021/06/14 內塔尼亞胡下台 以巴和平有否轉機？ 超音速客機回歸 今次會成功嗎？ 2021/06/07 超音速客機回歸 今次會成功嗎？ 法德「爭住認」種族滅絕 背後有何盤算？ 2021/05/31 法德「爭住認」種族滅絕 背後有何盤算？ 以巴殺紅了眼 美國道義尷尬軍事更頭痛 2021/05/17 以巴殺紅了眼 美國道義尷尬軍事更頭痛 拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 2021/05/10 拜登放棄疫苗專利 美國終於重振領導地位？ 你可能感興趣 內塔尼亞胡下台 以巴和平有否轉機？ 16:32 2021/06/14 內塔尼亞胡下台 以巴和平有否轉機？ 超音速客機回歸 今次會成功嗎？ 15:12 2021/06/07 超音速客機回歸 今次會成功嗎？ 法德「爭住認」種族滅絕 背後有何盤算？ 16:43 2021/05/31 法德「爭住認」種族滅絕 背後有何盤算？ 最新專欄文章 嚴格防疫 Vs 歐國盃 英國約翰遜兩難 2021/06/20 嚴格防疫 Vs 歐國盃 英國約翰遜兩難 美歐暫息長年紛爭 統一戰線惡鬥俄羅斯 2021/06/17 美歐暫息長年紛爭 統一戰線惡鬥俄羅斯 【歐國盃】丹麥無奈復賽 職業球員哀歌！ 2021/06/16 【歐國盃】丹麥無奈復賽 職業球員哀歌！ 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 2021/05/20 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 2021/05/19 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 地緣政治 外交 土耳其 埃爾多安 黑海 俄羅斯 美國