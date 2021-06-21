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土耳其運河顛覆地緣版圖 埃爾多安險中求勝

國際 13:31 2021/06/21

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土耳其運河顛覆地緣版圖 埃爾多安險中求勝

6月下旬來了，土耳其醞釀一項世紀工程相信快要開工，這或會重塑歐亞咽喉百年格局，對土耳其來說是危也是機。

...

撰文 : 連兆鋒

欄名 : 國金札記

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