【回A概念股】中電信回A大增派息 中移動加息還會遠嗎? 名家專欄 13:27 2021/06/21 分享： 美國提前收水、加息憂慮下，港股今早隨美股上周五及日韓亞股外圍下滑，恒指半日大跌387點或1.4%。中資電訊股卻在增派股息憧憬下全綫向上，中電信 （00728） 大升近9%，連帶中移動 （00941） 亦逆市漲3%，打入藍籌升幅榜三甲。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 長痛不如短痛 今日 長痛不如短痛 透視中港美 - 領展走出疫市 復甦長揸穩選 2021/06/19 領展走出疫市 復甦長揸穩選 【領展股價】領展收益派息疫市不減 長綫回報穩膽之選 2021/06/18 【領展股價】領展收益派息疫市不減 長綫回報穩膽之選 透視中港美 - 美料提前加息 銀行息差望見底 2021/06/18 美料提前加息 銀行息差望見底 【美息動向】聯儲局料提前加息收水 銀行息差料改善 2021/06/17 【美息動向】聯儲局料提前加息收水 銀行息差料改善 港股 股票 每股盈利 派息比率 每股派息 中資電訊股 恒生指數 美股 加息 H股