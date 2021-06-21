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【回A概念股】中電信回A大增派息 中移動加息還會遠嗎?

名家專欄 13:27 2021/06/21

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美國提前收水、加息憂慮下，港股今早隨美股上周五及日韓亞股外圍下滑，恒指半日大跌387點或1.4%。中資電訊股卻在增派股息憧憬下全綫向上，中電信 （00728） 大升近9%，連帶中移動 （00941） 亦逆市漲3%，打入藍籌升幅榜三甲。

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欄名 : 透視中港美

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