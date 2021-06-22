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阿富汗局勢危急威脅中國利益 拆彈要有多手部署

中國 07:08 2021/06/22

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阿富汗局勢危急威脅中國利益 拆彈要有多手部署

美軍準備完全撤出阿富汗之際，塔利班發動全面反攻。阿富汗安全形勢危急，中國外交部本周公開呼籲，在阿富汗中國公民應「盡早離境」。阿富汗之亂勢必將周邊國家牽扯進去，中國不好管卻不得不管，拆這個炸彈還要有多手部署。

...

撰文 : 連兆鋒

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