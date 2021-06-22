阿富汗局勢危急威脅中國利益 拆彈要有多手部署 中國 07:08 2021/06/22 分享： ▲ 阿富汗局勢危急威脅中國利益 拆彈要有多手部署 美軍準備完全撤出阿富汗之際，塔利班發動全面反攻。阿富汗安全形勢危急，中國外交部本周公開呼籲，在阿富汗中國公民應「盡早離境」。阿富汗之亂勢必將周邊國家牽扯進去，中國不好管卻不得不管，拆這個炸彈還要有多手部署。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 連兆鋒 相關文章 外交對美國轉守為攻 中國介入中東仍需避泥潭 2021/05/18 外交對美國轉守為攻 中國介入中東仍需避泥潭 美國阿富汗撤軍 對中國是利還是弊？ 2021/05/13 美國阿富汗撤軍 對中國是利還是弊？ 歐洲半搭美國反華戰車 中歐難脫鉤惟爭吵勢升級 2021/06/15 歐洲半搭美國反華戰車 中歐難脫鉤惟爭吵勢升級 拜登首訪歐洲 美國能否令G7變「反華俱樂部」？ 2021/06/09 拜登首訪歐洲 美國能否令G7變「反華俱樂部」？ 中美新冠溯源之爭 拜登風向突變意欲何為？ 2021/06/02 中美新冠溯源之爭 拜登風向突變意欲何為？ 你可能感興趣 外交對美國轉守為攻 中國介入中東仍需避泥潭 07:08 2021/05/18 外交對美國轉守為攻 中國介入中東仍需避泥潭 美國阿富汗撤軍 對中國是利還是弊？ 07:08 2021/05/13 美國阿富汗撤軍 對中國是利還是弊？ 歐洲半搭美國反華戰車 中歐難脫鉤惟爭吵勢升級 13:10 2021/06/15 歐洲半搭美國反華戰車 中歐難脫鉤惟爭吵勢升級 地緣政治 外交 恐怖主義 中國 阿富汗 一帶一路