中電信回A增派息 中移動望跟加

美國提前收水、加息憂慮下，港股昨隨美股上周五及日韓亞股外圍下滑，恒指跌逾300點或1.1%。中資電訊股卻在增派股息憧憬下全綫向上，中電信（00728）大升11%，連帶中移動（00941）亦逆市漲近3%

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