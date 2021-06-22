中電信回A增派息 中移動望跟加 名家專欄 2021/06/22 分享： 美國提前收水、加息憂慮下，港股昨隨美股上周五及日韓亞股外圍下滑，恒指跌逾300點或1.1%。中資電訊股卻在增派股息憧憬下全綫向上，中電信（00728）大升11%，連帶中移動（00941）亦逆市漲近3% ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 安踏發盈喜 有機會重估 今日 安踏發盈喜 有機會重估 康龍市佔升 行業黃金期 今日 康龍市佔升 行業黃金期 你可能感興趣 安踏發盈喜 有機會重估 今日 00:01 安踏發盈喜 有機會重估 康龍市佔升 行業黃金期 今日 00:01 康龍市佔升 行業黃金期 最新專欄文章 【回A概念股】中電信回A大增派息 中移動加息還會遠嗎? 2021/06/21 【回A概念股】中電信回A大增派息 中移動加息還會遠嗎? 透視中港美 - 長痛不如短痛 2021/06/21 長痛不如短痛 透視中港美 - 領展走出疫市 復甦長揸穩選 2021/06/19 領展走出疫市 復甦長揸穩選 【領展股價】領展收益派息疫市不減 長綫回報穩膽之選 2021/06/18 【領展股價】領展收益派息疫市不減 長綫回報穩膽之選 透視中港美 - 美料提前加息 銀行息差望見底 2021/06/18 美料提前加息 銀行息差望見底 派息 加息 電訊 配售 中國電信（00728） 中國移動（00941） 人民幣 股票