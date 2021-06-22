白居二買家搶高樓價? 名家專欄 14:00 2021/06/22 分享： 白居二客近半月成為市場炙手可熱的購買力，入市意慾明顯比過去兩年高漲，相信是私樓樓價回升，並帶動資助房屋樓價同步上升，綠表買家難進入私樓市場，亦加快入市門檻相對較低的綠表居二市場。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 寧買二手青衣邨 都唔買一手青富苑 2020/11/26 寧買二手青衣邨 都唔買一手青富苑 居屋都買爆 2021/05/11 居屋都買爆 居屋創新高 點解都撻訂 2021/05/20 居屋創新高 點解都撻訂 白居二 真火虛火 2021/06/10 白居二 真火虛火 你可能感興趣 寧買二手青衣邨 都唔買一手青富苑 10:58 2020/11/26 寧買二手青衣邨 都唔買一手青富苑 居屋都買爆 01:00 2021/05/11 居屋都買爆 居屋創新高 點解都撻訂 01:00 2021/05/20 居屋創新高 點解都撻訂 最新專欄文章 專家樓論 - 半新盤細有細蝕 大有大輸 今日 半新盤細有細蝕 大有大輸 專家樓論 - 柏傲莊III熱賣 對下半年樓市啟示 2021/06/21 柏傲莊III熱賣 對下半年樓市啟示 專家樓論 - 搬遷縮樓面 商界續應對疫境 2021/06/21 搬遷縮樓面 商界續應對疫境 專家樓論 - 資金湧入樓市 1宗等同2.5宗 2021/06/18 資金湧入樓市 1宗等同2.5宗 專家樓論 - 拆解中環地王評分準則 2021/06/17 拆解中環地王評分準則 居屋二手市場 二手市場 天水圍 天富苑 成交 天頌苑 嘉湖山莊 白居二