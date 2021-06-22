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白居二買家搶高樓價?

名家專欄 14:00 2021/06/22

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白居二客近半月成為市場炙手可熱的購買力，入市意慾明顯比過去兩年高漲，相信是私樓樓價回升，並帶動資助房屋樓價同步上升，綠表買家難進入私樓市場，亦加快入市門檻相對較低的綠表居二市場。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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