市場大細通吃 新盤續旺 名家專欄 11:57 2021/06/22 分享： 上周末兩個新盤開賣，除了大圍站大型新盤之外，何文田單幢及主打細單位的新盤，一樣熱賣，幾近即日沽清，亦反映市場大細通吃，購買力仍然相當充裕。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 下半年新盤如何定價? 2021/06/11 下半年新盤如何定價? 多個新盤接踵而來 市場仍有力承接？ 2021/06/16 多個新盤接踵而來 市場仍有力承接？ 鼓勵打針 新盤趁勢 2021/06/15 鼓勵打針 新盤趁勢 你可能感興趣 下半年新盤如何定價? 14:00 2021/06/11 下半年新盤如何定價? 多個新盤接踵而來 市場仍有力承接？ 09:00 2021/06/16 多個新盤接踵而來 市場仍有力承接？ 鼓勵打針 新盤趁勢 01:00 2021/06/15 鼓勵打針 新盤趁勢 最新專欄文章 千萬元車位隨時又出現？ 2021/06/21 千萬元車位隨時又出現？ 遇著暑假旺季推租金津貼 私樓租金再升溫 2021/06/18 遇著暑假旺季推租金津貼 私樓租金再升溫 市道好轉 投資者趁機賣貨尾 2021/06/17 市道好轉 投資者趁機賣貨尾 多個新盤接踵而來 市場仍有力承接？ 2021/06/16 多個新盤接踵而來 市場仍有力承接？ 【居屋2020】現樓居屋+近日本百貨+近港鐵站 點解都無乜人揀？ 2021/06/15 【居屋2020】現樓居屋+近日本百貨+近港鐵站 點解都無乜人揀？ 一手市場 VAU RESIDENCE 柏傲莊III 大圍 何文田