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市場大細通吃 新盤續旺

名家專欄 11:57 2021/06/22

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上周末兩個新盤開賣，除了大圍站大型新盤之外，何文田單幢及主打細單位的新盤，一樣熱賣，幾近即日沽清，亦反映市場大細通吃，購買力仍然相當充裕。

...

欄名 : 樓市分析

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