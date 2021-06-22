美取消文化當道 中立反成磨心 國際 17:27 2021/06/22 分享： 美國佐治亞州的選舉投票改革爭議，在美國社會的回響十分大，尤其這個搖擺州是去年美國大選，將特朗普（Donald Trump）趕出白宮的關鍵州份之一，當地傳媒花頗多篇幅報道。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 土耳其運河顛覆地緣版圖 埃爾多安險中求勝 2021/06/21 土耳其運河顛覆地緣版圖 埃爾多安險中求勝 嚴格防疫 Vs 歐國盃 英國約翰遜兩難 2021/06/20 嚴格防疫 Vs 歐國盃 英國約翰遜兩難 美歐暫息長年紛爭 統一戰線惡鬥俄羅斯 2021/06/17 美歐暫息長年紛爭 統一戰線惡鬥俄羅斯 聽夠美國說辭？ 那聽聽俄羅斯如何看美俄關係 2021/06/18 聽夠美國說辭？ 那聽聽俄羅斯如何看美俄關係 【歐國盃】丹麥無奈復賽 職業球員哀歌！ 2021/06/16 【歐國盃】丹麥無奈復賽 職業球員哀歌！ 你可能感興趣 土耳其運河顛覆地緣版圖 埃爾多安險中求勝 13:31 2021/06/21 土耳其運河顛覆地緣版圖 埃爾多安險中求勝 嚴格防疫 Vs 歐國盃 英國約翰遜兩難 20:34 2021/06/20 嚴格防疫 Vs 歐國盃 英國約翰遜兩難 美歐暫息長年紛爭 統一戰線惡鬥俄羅斯 18:56 2021/06/17 美歐暫息長年紛爭 統一戰線惡鬥俄羅斯 最新專欄文章 土耳其運河顛覆地緣版圖 埃爾多安險中求勝 2021/06/21 土耳其運河顛覆地緣版圖 埃爾多安險中求勝 嚴格防疫 Vs 歐國盃 英國約翰遜兩難 2021/06/20 嚴格防疫 Vs 歐國盃 英國約翰遜兩難 美歐暫息長年紛爭 統一戰線惡鬥俄羅斯 2021/06/17 美歐暫息長年紛爭 統一戰線惡鬥俄羅斯 【歐國盃】丹麥無奈復賽 職業球員哀歌！ 2021/06/16 【歐國盃】丹麥無奈復賽 職業球員哀歌！ 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 2021/05/20 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ ESG 政治 選舉 美國