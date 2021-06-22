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美取消文化當道 中立反成磨心

國際 17:27 2021/06/22

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美國佐治亞州的選舉投票改革爭議，在美國社會的回響十分大，尤其這個搖擺州是去年美國大選，將特朗普（Donald Trump）趕出白宮的關鍵州份之一，當地傳媒花頗多篇幅報道。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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