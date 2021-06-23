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住宅租金有望重拾升軌？

名家專欄 08:00 2021/06/23

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隨着私樓樓價走勢向好，逐步逼近歷史新高水平，「破頂」在即，預計將會帶動租金走勢向好，下半年私樓租金有機會重現升勢。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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