住宅租金有望重拾升軌？ 名家專欄 08:00 2021/06/23 分享： 隨着私樓樓價走勢向好，逐步逼近歷史新高水平，「破頂」在即，預計將會帶動租金走勢向好，下半年私樓租金有機會重現升勢。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 下半年新盤如何定價? 2021/06/11 下半年新盤如何定價? 新盤熱賣+估價進取=買家追價入市 2021/06/15 新盤熱賣+估價進取=買家追價入市 多個新盤接踵而來 市場仍有力承接？ 2021/06/16 多個新盤接踵而來 市場仍有力承接？ 你可能感興趣 下半年新盤如何定價? 14:00 2021/06/11 下半年新盤如何定價? 新盤熱賣+估價進取=買家追價入市 14:00 2021/06/15 新盤熱賣+估價進取=買家追價入市 多個新盤接踵而來 市場仍有力承接？ 09:00 2021/06/16 多個新盤接踵而來 市場仍有力承接？ 最新專欄文章 專家樓論 - 天價車位成交 二手未必受惠 今日 天價車位成交 二手未必受惠 專家樓論 - 白居二買家搶高樓價? 2021/06/22 白居二買家搶高樓價? 專家樓論 - 半新盤細有細蝕 大有大輸 2021/06/22 半新盤細有細蝕 大有大輸 專家樓論 - 柏傲莊III熱賣 對下半年樓市啟示 2021/06/21 柏傲莊III熱賣 對下半年樓市啟示 專家樓論 - 搬遷縮樓面 商界續應對疫境 2021/06/21 搬遷縮樓面 商界續應對疫境 樓價 CCL 經濟