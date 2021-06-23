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騰訊再試底 散戶血肉長城的啟示

名家專欄 2021/06/23

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儲局主席鮑威爾昨晚出席國會聽證會，事前準備講詞中重申對通脹壓力短暫的看法，市場對美國提前加息憂慮再度紓緩。美股周一晚全綫反彈，惟港股昨無力跟升，恒指倒跌近180點。

恒指欲升無力，主要由於藍籌科技股

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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