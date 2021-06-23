騰訊再試底 散戶血肉長城的啟示 名家專欄 2021/06/23 分享： 儲局主席鮑威爾昨晚出席國會聽證會，事前準備講詞中重申對通脹壓力短暫的看法，市場對美國提前加息憂慮再度紓緩。美股周一晚全綫反彈，惟港股昨無力跟升，恒指倒跌近180點。 恒指欲升無力，主要由於藍籌科技股 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 青啤高增長 消費已復甦 今日 青啤高增長 消費已復甦 醫療設備股鬆口氣 集採減價少於預期 今日 醫療設備股鬆口氣 集採減價少於預期 你可能感興趣 青啤高增長 消費已復甦 今日 00:01 青啤高增長 消費已復甦 醫療設備股鬆口氣 集採減價少於預期 今日 00:01 醫療設備股鬆口氣 集採減價少於預期 最新專欄文章 【騰訊股價】騰訊跌破業績後低位 散戶千人操見底訊號? 2021/06/22 【騰訊股價】騰訊跌破業績後低位 散戶千人操見底訊號? 透視中港美 - 中電信回A增派息 中移動望跟加 2021/06/22 中電信回A增派息 中移動望跟加 【回A概念股】中電信回A大增派息 中移動加息還會遠嗎? 2021/06/21 【回A概念股】中電信回A大增派息 中移動加息還會遠嗎? 透視中港美 - 長痛不如短痛 2021/06/21 長痛不如短痛 透視中港美 - 領展走出疫市 復甦長揸穩選 2021/06/19 領展走出疫市 復甦長揸穩選 通脹 騰訊 國債 鮑威爾 新經濟股 回購 收回價 騰訊控股（00700） 新經濟 銀行