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倘港澳通關 濠賭股春天依然遠

名家專欄 2021/06/23

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香港連續15日無本地感染個案，澳門和香港在通關有共識，若香港可連續28日無本地個案，可按配額供已接種疫苗人士往返。港澳通關仲有「下半場」須等待，但投資界卻齊齊唱淡風，銀娛（00027）、金沙（

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撰文 : 麥德銘

欄名 : 交易講場

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