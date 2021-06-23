倘港澳通關 濠賭股春天依然遠 名家專欄 2021/06/23 分享： 香港連續15日無本地感染個案，澳門和香港在通關有共識，若香港可連續28日無本地個案，可按配額供已接種疫苗人士往返。港澳通關仲有「下半場」須等待，但投資界卻齊齊唱淡風，銀娛（00027）、金沙（ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 麥德銘 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 藥明生物低位累彈8成 盈利能見度高 2021/06/22 藥明生物低位累彈8成 盈利能見度高 交易講場 - 解構奈雪的茶 創立7年競爭趨激烈 2021/06/21 解構奈雪的茶 創立7年競爭趨激烈 交易講場 - 安踏合營發力 買Amer後股價飈2倍 2021/06/19 安踏合營發力 買Amer後股價飈2倍 交易講場 - 儲局議息後 iBond價變樂觀？ 2021/06/18 儲局議息後 iBond價變樂觀？ 交易講場 - 拆解教育股為何急跌？ 2021/06/17 拆解教育股為何急跌？ 金融 銀河娛樂（00027） 金沙中國有限公司（01928） 美高梅中國（02282） 疫情 中國 香港 疫苗 澳門 目標價