美「取消文化」當道 企業中立反成磨心

美國佐治亞州的選舉投票改革爭議，在美國社會的回響十分大，尤其這個搖擺州是去年美國大選將特朗普（Donald Trump）趕出白宮的關鍵州份之一，當地傳媒花頗多篇幅報道。

惟最吸引筆者的注意力並非改革本身

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