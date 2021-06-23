美「取消文化」當道 企業中立反成磨心 名家專欄 2021/06/23 分享： 美國佐治亞州的選舉投票改革爭議，在美國社會的回響十分大，尤其這個搖擺州是去年美國大選將特朗普（Donald Trump）趕出白宮的關鍵州份之一，當地傳媒花頗多篇幅報道。 惟最吸引筆者的注意力並非改革本身 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 土耳其運河 顛覆地緣版圖 2021/06/22 土耳其運河 顛覆地緣版圖 國金札記 - 英國抗疫為先 歐國盃恐需讓路 2021/06/21 英國抗疫為先 歐國盃恐需讓路 國金札記 - 美歐息紛爭 劍指俄羅斯 2021/06/18 美歐息紛爭 劍指俄羅斯 國金札記 - 丹麥復賽無得揀 食得鹹魚抵得渴？ 2021/06/17 丹麥復賽無得揀 食得鹹魚抵得渴？ 國金札記 - 世界冠軍亦常人 何必苛刻指摘？ 2021/06/16 世界冠軍亦常人 何必苛刻指摘？ 政治 美國 特朗普 白宮 選舉舞弊 可口可樂（Coca－Cola，美：KO） 摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM）