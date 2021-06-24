英版霍士收視輾壓 右翼意見大有市場 國際 16:05 2021/06/24 分享： 自1989年天空新聞（Sky News）啟播以來，已長時間沒有變動的英國電視新聞業，近期突然出現新玩家。新成立的24小時電視新聞台GB News，編採方針明言事實為先、力求準確、不偏不倚，並尊重不同意見。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美取消文化當道 中立反成磨心 2021/06/22 美取消文化當道 中立反成磨心 土耳其運河顛覆地緣版圖 埃爾多安險中求勝 2021/06/21 土耳其運河顛覆地緣版圖 埃爾多安險中求勝 嚴格防疫 Vs 歐國盃 英國約翰遜兩難 2021/06/20 嚴格防疫 Vs 歐國盃 英國約翰遜兩難 美歐暫息長年紛爭 統一戰線惡鬥俄羅斯 2021/06/17 美歐暫息長年紛爭 統一戰線惡鬥俄羅斯 聽夠美國說辭？ 那聽聽俄羅斯如何看美俄關係 2021/06/18 聽夠美國說辭？ 那聽聽俄羅斯如何看美俄關係 你可能感興趣 美取消文化當道 中立反成磨心 17:27 2021/06/22 美取消文化當道 中立反成磨心 土耳其運河顛覆地緣版圖 埃爾多安險中求勝 13:31 2021/06/21 土耳其運河顛覆地緣版圖 埃爾多安險中求勝 嚴格防疫 Vs 歐國盃 英國約翰遜兩難 20:34 2021/06/20 嚴格防疫 Vs 歐國盃 英國約翰遜兩難 最新專欄文章 【歐國盃】英國疫情惡化 難損決賽主辦權 2021/06/23 【歐國盃】英國疫情惡化 難損決賽主辦權 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 2021/05/20 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 2021/05/19 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 政治 電視台 英國廣播公司 英國