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英版霍士收視輾壓 右翼意見大有市場

國際 16:05 2021/06/24

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自1989年天空新聞（Sky News）啟播以來，已長時間沒有變動的英國電視新聞業，近期突然出現新玩家。新成立的24小時電視新聞台GB News，編採方針明言事實為先、力求準確、不偏不倚，並尊重不同意見。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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