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【歐國盃】英國疫情惡化 難損決賽主辦權

國際 18:33 2021/06/23

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英格蘭足球隊以1比0擊敗捷克，順利以分組賽首名晉身歐洲國家盃16強，得以留在主場作賽。適逢今屆決賽及準決賽均於倫敦溫布萊球場舉行，英軍若果希望贏得逾半世紀以來首個大賽錦標，今次實是千載良機。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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