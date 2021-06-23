【歐國盃】英國疫情惡化 難損決賽主辦權 國際 18:33 2021/06/23 分享： 英格蘭足球隊以1比0擊敗捷克，順利以分組賽首名晉身歐洲國家盃16強，得以留在主場作賽。適逢今屆決賽及準決賽均於倫敦溫布萊球場舉行，英軍若果希望贏得逾半世紀以來首個大賽錦標，今次實是千載良機。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 美取消文化當道 中立反成磨心 2021/06/22 美取消文化當道 中立反成磨心 土耳其運河顛覆地緣版圖 埃爾多安險中求勝 2021/06/21 土耳其運河顛覆地緣版圖 埃爾多安險中求勝 美歐暫息長年紛爭 統一戰線惡鬥俄羅斯 2021/06/17 美歐暫息長年紛爭 統一戰線惡鬥俄羅斯 世界冠軍亦常人 何必苛刻指摘？ 2021/06/15 世界冠軍亦常人 何必苛刻指摘？ 內塔尼亞胡下台 以巴和平有否轉機？ 2021/06/14 內塔尼亞胡下台 以巴和平有否轉機？ 你可能感興趣 美取消文化當道 中立反成磨心 17:27 2021/06/22 美取消文化當道 中立反成磨心 土耳其運河顛覆地緣版圖 埃爾多安險中求勝 13:31 2021/06/21 土耳其運河顛覆地緣版圖 埃爾多安險中求勝 美歐暫息長年紛爭 統一戰線惡鬥俄羅斯 18:56 2021/06/17 美歐暫息長年紛爭 統一戰線惡鬥俄羅斯 最新專欄文章 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 2021/05/20 抽獎利誘打疫苗 重賞之下必有勇夫？ 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 2021/05/19 打疫苗可不戴口罩 拜登恐弄巧反拙 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 2021/02/06 歐盟禁疫苗出口 凸顯抗疫一團糟 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 2021/02/04 促英國共享疫苗 世衛未免強人所難 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 2021/02/03 澳洲嚴打Google 微軟Bing有機可乘？ 運動 球類運動 疫情 歐洲國家盃 英格蘭 英國 倫敦 足球 德拉吉 新冠肺炎疫情