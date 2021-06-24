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消費券出籠  商舖市道有力反彈？

名家專欄 08:00 2021/06/24

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上半年工商舖市道有所好轉，隨著第四波疫情完結，預計工商舖市場下半年進一步升溫，而舖位市道受惠本地消費進一步提升，反彈力度較大。

...

欄名 : 樓市分析

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