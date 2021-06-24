消費券出籠 商舖市道有力反彈？ 名家專欄 08:00 2021/06/24 分享： 上半年工商舖市道有所好轉，隨著第四波疫情完結，預計工商舖市場下半年進一步升溫，而舖位市道受惠本地消費進一步提升，反彈力度較大。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 商舖市道下半年有望復甦 2021/03/23 商舖市道下半年有望復甦 疫下商舖租戶大執位 2021/03/24 疫下商舖租戶大執位 投資者早著先機 工商舖交投增 2021/04/21 投資者早著先機 工商舖交投增 你可能感興趣 商舖市道下半年有望復甦 14:00 2021/03/23 商舖市道下半年有望復甦 疫下商舖租戶大執位 08:00 2021/03/24 疫下商舖租戶大執位 投資者早著先機 工商舖交投增 08:00 2021/04/21 投資者早著先機 工商舖交投增 最新專欄文章 市場大細通吃 新盤續旺 2021/06/22 市場大細通吃 新盤續旺 千萬元車位隨時又出現？ 2021/06/21 千萬元車位隨時又出現？ 遇著暑假旺季推租金津貼 私樓租金再升溫 2021/06/18 遇著暑假旺季推租金津貼 私樓租金再升溫 市道好轉 投資者趁機賣貨尾 2021/06/17 市道好轉 投資者趁機賣貨尾 多個新盤接踵而來 市場仍有力承接？ 2021/06/16 多個新盤接踵而來 市場仍有力承接？ 電子消費券 疫情 商舖 失業 商廈 失業率