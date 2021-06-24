內銀除息前 趕尾班車不划算 名家專欄 2021/06/24 分享： 聯儲局主席鮑威爾周二再放鴿，市場對美國提前加息、收水憂慮續降溫。港股昨迎遲來的反彈，恒指升逾500點或1.8%，重磅藍籌無分新舊經濟普遍上升。 唯一如本欄昨文「騰訊再試底 散戶血肉長城的啟示」分析，儲局 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 世茂服務首選 純利有望翻倍 今日 世茂服務首選 純利有望翻倍 新天綠色能源 業務高速發展 今日 新天綠色能源 業務高速發展 你可能感興趣 世茂服務首選 純利有望翻倍 今日 00:01 世茂服務首選 純利有望翻倍 新天綠色能源 業務高速發展 今日 00:01 新天綠色能源 業務高速發展 最新專欄文章 【高息內銀股】3大內銀快除息 趕搭高息股尾班車? 2021/06/23 【高息內銀股】3大內銀快除息 趕搭高息股尾班車? 透視中港美 - 騰訊再試底 散戶血肉長城的啟示 2021/06/23 騰訊再試底 散戶血肉長城的啟示 【騰訊股價】騰訊跌破業績後低位 散戶千人操見底訊號? 2021/06/22 【騰訊股價】騰訊跌破業績後低位 散戶千人操見底訊號? 透視中港美 - 中電信回A增派息 中移動望跟加 2021/06/22 中電信回A增派息 中移動望跟加 【回A概念股】中電信回A大增派息 中移動加息還會遠嗎? 2021/06/21 【回A概念股】中電信回A大增派息 中移動加息還會遠嗎? 銀行 派息 恒生指數 騰訊控股（00700） 建設銀行（00939） 農業銀行（01288） 工商銀行（01398） 小米集團－W（01810） 交通銀行（03328） 中國銀行（03988）