內銀除息前 趕尾班車不划算

聯儲局主席鮑威爾周二再放鴿，市場對美國提前加息、收水憂慮續降溫。港股昨迎遲來的反彈，恒指升逾500點或1.8%，重磅藍籌無分新舊經濟普遍上升。

唯一如本欄昨文「騰訊再試底 散戶血肉長城的啟示」分析，儲局

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