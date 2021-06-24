拆解車股反彈 炒芯片短缺緩解 名家專欄 2021/06/24 分享： 芯片短缺問題過去數月持續困擾全球汽車業，加上原材料成本上升，令造車毛利率受壓。 長汽「撲芯」 料下月復供 不過，隨內地新能源汽車銷售數據造好，加上下半年芯片供應緊張的情況有望紓緩，汽車股昨日全速起動，其中 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 陳韻妍 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 倘港澳通關 濠賭股春天依然遠 2021/06/23 倘港澳通關 濠賭股春天依然遠 交易講場 - 藥明生物低位累彈8成 盈利能見度高 2021/06/22 藥明生物低位累彈8成 盈利能見度高 交易講場 - 解構奈雪的茶 創立7年競爭趨激烈 2021/06/21 解構奈雪的茶 創立7年競爭趨激烈 交易講場 - 安踏合營發力 買Amer後股價飈2倍 2021/06/19 安踏合營發力 買Amer後股價飈2倍 交易講場 - 儲局議息後 iBond價變樂觀？ 2021/06/18 儲局議息後 iBond價變樂觀？ 港股 汽車 汽車股 吉利汽車（00175） 長城汽車（02333） 晶片 小米集團－W（01810） 新能源