拆解車股反彈 炒芯片短缺緩解

芯片短缺問題過去數月持續困擾全球汽車業，加上原材料成本上升，令造車毛利率受壓。

長汽「撲芯」 料下月復供

不過，隨內地新能源汽車銷售數據造好，加上下半年芯片供應緊張的情況有望紓緩，汽車股昨日全速起動，其中

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