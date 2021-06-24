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梁振英力助南沙發展 擬建「香港城」

名家專欄 2021/06/24

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幾位港區人大閒談時，有人提及現在深圳南山區的樓價已經很貴，最貴的一手樓，平均呎價高達約1.3萬港元，不少港人都買不起。另一位人大則笑着答，不要說南山，連南沙的樓價都升了，不便宜呢！

廣州積極打造 大灣區

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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