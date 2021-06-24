梁振英力助南沙發展 擬建「香港城」 名家專欄 2021/06/24 分享： 幾位港區人大閒談時，有人提及現在深圳南山區的樓價已經很貴，最貴的一手樓，平均呎價高達約1.3萬港元，不少港人都買不起。另一位人大則笑着答，不要說南山，連南沙的樓價都升了，不便宜呢！ 廣州積極打造 大灣區 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 泛民逾200區議員料DQ 失區會主導 2021/06/23 泛民逾200區議員料DQ 失區會主導 有政戲 - 驗抗體縮檢疫創先河 港變相漸開關 2021/06/22 驗抗體縮檢疫創先河 港變相漸開關 有政戲 - 疫情基本清零 酒吧卡拉OK料稍寬 2021/06/21 疫情基本清零 酒吧卡拉OK料稍寬 有政戲 - 西九料今宣布 馮程淑儀「坐正」任CEO 2021/06/18 西九料今宣布 馮程淑儀「坐正」任CEO 有政戲 - 凌嘉勤做林鄭規劃顧問 洪水橋發展升格？ 2021/06/17 凌嘉勤做林鄭規劃顧問 洪水橋發展升格？ 大灣區 梁振英 廣州 經濟 香港交易所（00388） 中銀香港（02388）