【新股IPO】中概電車股小鵬快攻港 誰是最強影子股? 名家專欄 13:34 2021/06/24 分享： 中概電車股小鵬汽車（美：XPEV）昨傳出獲批來港雙重第一上市消息，美股股價昨最多大升7%，收市升4%。連帶另外兩家中概電車股蔚來（美：NIO）、理想汽車（美：LI）及電動車最強勁敵Tesla（美：TSLA）周三同大升。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 內銀除息前 趕尾班車不划算 今日 內銀除息前 趕尾班車不划算 【高息內銀股】3大內銀快除息 趕搭高息股尾班車? 2021/06/23 【高息內銀股】3大內銀快除息 趕搭高息股尾班車? 透視中港美 - 騰訊再試底 散戶血肉長城的啟示 2021/06/23 騰訊再試底 散戶血肉長城的啟示 【騰訊股價】騰訊跌破業績後低位 散戶千人操見底訊號? 2021/06/22 【騰訊股價】騰訊跌破業績後低位 散戶千人操見底訊號? 透視中港美 - 中電信回A增派息 中移動望跟加 2021/06/22 中電信回A增派息 中移動望跟加 碳中和 電動車 蔚來（美：NIO） 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 理想汽車（Li Auto，美：LI） 長城汽車（02333） IPO 銷售 汽車股 電車