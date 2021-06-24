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【新股IPO】中概電車股小鵬快攻港 誰是最強影子股?

名家專欄 13:34 2021/06/24

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中概電車股小鵬汽車（美：XPEV）昨傳出獲批來港雙重第一上市消息，美股股價昨最多大升7%，收市升4%。連帶另外兩家中概電車股蔚來（美：NIO）、理想汽車（美：LI）及電動車最強勁敵Tesla（美：TSLA）周三同大升。

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欄名 : 透視中港美

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